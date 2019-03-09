СМИ: убытки хоккейного клуба "Йокерит" составляют €15 млн в год

ТАСС, 9 марта. Ежегодный убыток клуба "Йокерит" из Хельсинки, выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), составляет €15 млн. Об этом сообщает финское издание Ilta Sanomat.

"Надежды "Йокерита" на то, что с вступлением в КХЛ начнется белая полоса, не оправдались. За четыре первых сезона в КХЛ клуба понес убыток в €56 млн, а в пятом сезоне финансовые потери увеличились до 65-70 миллионов. С нынешней стратегией "Йокерит" - это команда среднего уровня, при этом убытки команды составляют около €15 млн в год", - сообщает издание.

Ранее хельсинкский клуб выбыл из плей-офф КХЛ, проиграв в первом раунде московскому "Динамо" (2-4).

"Йокерит" был основан в 1967 году и выступал в Финской хоккейной лиге, шесть раз став ее победителем. В июне 2013 года российские предприниматели Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги купили 49% акций клуба из Хельсинки. 29 октября 2013 года был подписан договор о переходе команды в КХЛ, начиная с сезона-2014/15.

Клуб провел в КХЛ пять сезонов, в каждом из них команда участвовала в плей-офф, дважды "Йокериту" удалось пройти во второй раунд.