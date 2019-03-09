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Российская сноубордистка Быкова стала первой в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ

В финале россиянка опередила олимпийскую чемпионку Эстер Ледецкую из Чехии
Милена Быкова EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Милена Быкова
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 9 марта. Россиянка Милена Быкова заняла первое место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду, который проходит в Швейцарии.

В финале 21-летняя россиянка опередила олимпийскую чемпионку Эстер Ледецкую из Чехии. В заезде за третье место немка Кайенне Лох опередила россиянку Наталью Соболеву.

Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров, на Универсиаде 2019 года в Красноярске она завоевала золото в параллельном слаломе.

В зачете Кубка мира в параллельном гигантском слаломе первое место заняла Ледецкая, Соболева стала шестой, Быкова - восьмой.

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