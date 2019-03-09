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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сборная России завоевала шесть наград в седьмой медальный день Универсиады

Всего в активе российских спортсменов 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей
Александр Дедюхин и Валерия Васнецова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Дедюхин и Валерия Васнецова
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по золотым медалям на одной зимней Универсиаде и продолжает лидировать в общекомандном зачете после седьмого медального дня Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей.

В субботу было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 29 золотых наград.

Золото в эстафетах завоевали мужская и женская сборные России по лыжным гонкам, еще одну золотую награду завоевала сборная России по биатлону в смешанной эстафете. Серебро в активе сборной России по горнолыжному спорту в параллельном слаломе, бронзу завоевали фигуристка Станислава Константинова в женском одиночном катании и российская команда "Татарстан" в синхронном фигурном катании.

Также женская сборная России по керлингу проиграла в полуфинале команде Южной Кореи со счетом 4:7, мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал Универсиады, где в воскресенье сыграет с командой Швеции, а мужская сборная по хоккею с шайбой обыграла команду Чехии (6:3) и вышла в полуфинал Студенческих игр, в котором 11 марта встретится с командой Канады.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 13 медалей (6-3-4). На третьей строчке команда Японии (3-3-3).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия30302484
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Австрия3104
5Франция24511
6Финляндия22610
7Швейцария2237
8Белоруссия2002
9Китай1214
10Чехия1203
11Германия1113
11Италия1113
13Польша1102
14Швеция1023
15Канада1012
16Казахстан0336
17Норвегия0224
18Грузия0011
Теги
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