Сборная России завоевала шесть наград в седьмой медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по золотым медалям на одной зимней Универсиаде и продолжает лидировать в общекомандном зачете после седьмого медального дня Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей.

В субботу было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 29 золотых наград.

Золото в эстафетах завоевали мужская и женская сборные России по лыжным гонкам, еще одну золотую награду завоевала сборная России по биатлону в смешанной эстафете. Серебро в активе сборной России по горнолыжному спорту в параллельном слаломе, бронзу завоевали фигуристка Станислава Константинова в женском одиночном катании и российская команда "Татарстан" в синхронном фигурном катании.

Также женская сборная России по керлингу проиграла в полуфинале команде Южной Кореи со счетом 4:7, мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал Универсиады, где в воскресенье сыграет с командой Швеции, а мужская сборная по хоккею с шайбой обыграла команду Чехии (6:3) и вышла в полуфинал Студенческих игр, в котором 11 марта встретится с командой Канады.

Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 13 медалей (6-3-4). На третьей строчке команда Японии (3-3-3).

Универсиада завершится 12 марта.