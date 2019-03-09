Сборная России завоевала шесть наград в седьмой медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России установила новый рекорд по золотым медалям на одной зимней Универсиаде и продолжает лидировать в общекомандном зачете после седьмого медального дня Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовых медалей.
В субботу было разыграно восемь комплектов наград. В активе российских спортсменов три золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 29 золотых наград.
Золото в эстафетах завоевали мужская и женская сборные России по лыжным гонкам, еще одну золотую награду завоевала сборная России по биатлону в смешанной эстафете. Серебро в активе сборной России по горнолыжному спорту в параллельном слаломе, бронзу завоевали фигуристка Станислава Константинова в женском одиночном катании и российская команда "Татарстан" в синхронном фигурном катании.
Также женская сборная России по керлингу проиграла в полуфинале команде Южной Кореи со счетом 4:7, мужская сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Финляндии (11:1) и вышла в финал Универсиады, где в воскресенье сыграет с командой Швеции, а мужская сборная по хоккею с шайбой обыграла команду Чехии (6:3) и вышла в полуфинал Студенческих игр, в котором 11 марта встретится с командой Канады.
Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 13 медалей (6-3-4). На третьей строчке команда Японии (3-3-3).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|30
|30
|24
|84
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|9
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|11
|Германия
|1
|1
|1
|3
|11
|Италия
|1
|1
|1
|3
|13
|Польша
|1
|1
|0
|2
|14
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|15
|Канада
|1
|0
|1
|2
|16
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|17
|Норвегия
|0
|2
|2
|4
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1