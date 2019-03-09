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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Могулистка Иванова считает, что показала свой максимум на Универсиаде в Красноярске

Россиянка заняла пятое место

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Светлана Иванова показала максимально хорошее выступление на соревнованиях по могулу на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Японская фристайлистка Кисара Сумиёси заняла первое место в могуле, второе и третье место заняли немки Лея Буард и Софи Везе. Иванова стала пятой.

"Я сегодня была темной лошадкой, допустила грубую ошибку в квалификации, но потом собралась и настроилась. Выжимала из себя максимум, попала в суперфинал и отлично там проехала, показала тот максимум, на который сейчас способна. Спортсмены тут очень сильные, участники Кубков мира, поэтому ранг [соревнований] тут высокий. Немного жаль, что не дотянула до тройки призеров, но хотя бы была рядом", - рассказала Иванова.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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