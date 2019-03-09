Хоккеист сборной России Шевченко отметил, что легких соперников на Универсиаде нет

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Легких соперников в хоккейном турнире на XXIX Всемирной зимней Универсиаде нет. Об этом журналистам заявил нападающий российской команды Вячеслав Шевченко.

В субботу сборная России в заключительном матче группового этапа обыграла чехов со счетом 6:3. На предварительном этапе россияне одержали пять побед в пяти играх.

"Испытываю самые позитивные эмоции, ведь мы победили и вышли в полуфинал с первого места в группе, теперь будем готовиться к предстоящим матчам. С каждой игрой мы стараемся прибавлять, работаем над своими ошибками", - сказал он.

В полуфинале турнира россияне сыграют против сборной Канады, игра пройдет 11 марта. "Канадцы всегда есть канадцы, хотя тут вообще нет легких соперников", - отметил хоккеист.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.