{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Хоккеист сборной России Шевченко отметил, что легких соперников на Универсиаде нет

В полуфинале хоккейного турнира Универсиады российская команда сыграет против канадцев

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Легких соперников в хоккейном турнире на XXIX Всемирной зимней Универсиаде нет. Об этом журналистам заявил нападающий российской команды Вячеслав Шевченко.

В субботу сборная России в заключительном матче группового этапа обыграла чехов со счетом 6:3. На предварительном этапе россияне одержали пять побед в пяти играх.

"Испытываю самые позитивные эмоции, ведь мы победили и вышли в полуфинал с первого места в группе, теперь будем готовиться к предстоящим матчам. С каждой игрой мы стараемся прибавлять, работаем над своими ошибками", - сказал он.

В полуфинале турнира россияне сыграют против сборной Канады, игра пройдет 11 марта. "Канадцы всегда есть канадцы, хотя тут вообще нет легких соперников", - отметил хоккеист.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Тренер Салагаев: сноубордист Соболев способен выиграть КМ в параллельных дисциплинах
В общем зачете Кубка мира российский спортсмен сейчас занимает первое место
Читать полностью