Руденков: матч с чехами показал, что сборная РФ по хоккею улучшает игру на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Победа над сборной Чехии показала, что российские хоккеисты улучшают свою игру от матча к матчу Универсиады в Красноярске. Таким мнением с журналистами поделился капитан сборной России Игорь Руденков.

В субботу сборная России в заключительном матче группового этапа обыграла чехов со счетом 6:3. На предварительном этапе россияне одержали пять побед в пяти играх.

"Мы сами виноваты, расслабились на секунду, и чехи смогли сделать счет 4:3. Бывало, нам и не везло, но мы свое дело сделали. Я рад тому, что командная игра у нас улучшилась, сегодня мы играли против сильной команды, было видно, что у нас "живая" скамейка", - заявил Руденков.

Матч из-за травмы пропустил форвард национальной команды Егор Морозов. "Всегда неприятно, когда партнеры выпадают из-за травмы. Мы старались восполнить потерю, уровень исполнения у нас примерно одинаковый, поэтому все нормально", - отметил Руденков.

Сборная России вышла в полуфинал Универсиады, где встретится с командой Канады, занявшей второе место в группе B. В другом полуфинале сыграют команды Казахстана и Словакии, полуфинальные игры пройдут 11 марта.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.