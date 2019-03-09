Фигуристы Худайбердиева и Назаров стали вторыми в танцах на льду на ЧМ среди юниоров

ТАСС, 9 марта. Россияне Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в хорватском Загребе.

Российские фигуристы по сумме за ритмический и произвольный танцы показали результат 171,22 балла. Победителями соревнований стали канадские фигуристы Марджори Ладжои и Захари Лага, набравшие 176,10 балла. Бронза досталась россиянам Софье Шевченко и Игорю Еременко (170,43). Еще один российский дуэт Арина Ушакова и Максим Некрасов заняли пятое место (166,48).

Худайбердиева и Назаров являются бронзовыми призерами финала Гран-при среди юниоров, который прошел в декабре минувшего года. Помимо этого, фигуристы являются бронзовыми призерами чемпионата России-2019 среди юниоров, также в их активе две победы на этапах юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Чемпионат мира среди юниоров в Загребе завершится 10 марта.