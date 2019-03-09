Биатлонист Гараничев хочет, чтобы Instagram заблокировал его поддельную страницу

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Гараничев хочет, чтобы Instagram заблокировал его поддельную страницу, на которую часто ссылаются средства массовой информации. Об этом он заявил журналистам после выступления в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде.

Многие СМИ растиражировали комментарий Гараничева после пропуска им по причине опоздания гонки преследования на этапе Кубка мира в США.

"Я не веду Instagram, там фейковая страница, которую ведет неизвестный мне человек, - сказал Гараничев. - Откуда он берет личные видео? Моя супруга ведет Instagram, я сказал ей, чтобы она меньше выкладывала фотографии, поскольку их берут оттуда. Плюс там появляются видео трех-четырех-летней давности".

"Мы обращались по этому поводу к разработчикам Instagram, но никаких действий с их стороны мы не видим, они просто игнорируют наши запросы", - добавил он.

31-летний спортсмен при этом заявил, что не собирается заводить официальную страницу в Instagram, поскольку однажды его взломали мошенники и потребовали выкуп за разблокировку страницы в размере 25 тыс. рублей. Повторения такой ситуации он не хочет.