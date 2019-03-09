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Легкоатлет Афонин завоевал серебро в толкании ядра на Кубке Европы в Словакии

Победил португалец Франческу Белу
Максим Афонин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Максим Афонин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 марта. Российский легкоатлет Максим Афонин занял второе место в толкании ядра на зимнем Кубке Европы по метаниям в словацком Шаморине.

В лучшей из шести попыток российский спортсмен показал результат 20,61 метра. Золото завоевал португалец Франческу Белу, установивший личный рекорд (20,97), бронза досталась представителю Люксембурга Бобу Бертемесу (20,55).

Серебро Афонина стало первой медалью для сборной России на Кубке Европы по метаниям - 2019.

Афонин является чемпионом России 2016 года и трехкратным победителем чемпионата страны в помещении.

Зимний Кубок Европы по метаниям в Шаморине завершится 10 марта.

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