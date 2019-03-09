Тихомиров: "Сопка" должна стать базой для развития акробатических дисциплин сноуборда

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Кластер "Сопка", на трассах которого проходят соревнования Всемирных студенческих игр 2019 года по фристайлу и сноуборду, должен стать базой для подготовки спортсменов в акробатических дисциплинах сноуборда и центром развития этих дисциплин. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

"Будем разговаривать с Министерством спорта, чтобы на базе этого региона [Красноярского края] сделать экспериментальную команду. У нас новая площадка, в кластере "Сопка" однозначно нужно развивать фристайл-сноуборд, мы будем делать упор на эти базы. Доложим на совете в Министерстве, что есть четкое понимание, как там нам перейти на новый уровень. База появилась, мы обязаны ее развивать с точки зрения развития школы фристайла именно в этом регионе, делать экспериментальную программу".

На трассах кластера "Сопка" прошли соревнования Универсиады в параллельных (гигантский параллельный и параллельный слалом) и акробатических (хафпайп, слоупстайл) дисциплинах сноуборда. Кластер также принял соревнования по сноуборд-кроссу, ски-кроссу и фристайлу (лыжная акробатика, слоупстайл, могул, парный могул).