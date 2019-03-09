Российский конькобежец Румянцев стал победителем Кубка мира на длинных дистанциях

ТАСС, 9 марта. Россиянин Александр Румянцев занял первое место в общем зачете Кубка мира на длинных дистанциях (5000 м и 10 000 м).

На финальном этапе Кубка мира сезона-2018/19, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), в забеге на 5000 метров спортсмен занял четвертое место. Победителем этапа стал голландец Патрик Руст, второе место занял его соотечественник Марсел Боскер, третье - канадец Тед-Ян Блумен.

В общем зачете Румянцев набрал 322 очка, второе место занял Боскер (320), третье - норвежец Сверре Педерсен (317), который лидировал перед этапом в Солт-Лейк-Сити и опережал Румянцева на одно очко.

Румянцев является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года в командной гонке, двукратным серебряным призером чемпионата Европы - 2018.