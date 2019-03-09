"Монако" и "Бордо" сыграли вничью в матче чемпионата Франции по футболу

МОНАКО, 9 марта. /ТАСС/. "Монако" сыграл вничью с "Бордо" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Радамель Фалькао (48-я минута), у гостей отличился Джимми Бриан (65, с пенальти). Полузащитник сборной России Александр Головин появился на поле в стартовом составе "Монако", результативными действиями не отметился и был заменен на 79-й минуте на Насера Шадли.

"Монако" не проигрывает в чемпионате Франции на протяжении шести матчей (три победы, три ничьи).

В турнирной таблице "Монако" занимает 17-е место, набрав 27 очков, "Бордо" с 33 очками идет 13-м. В следующем туре "Монако" 15 марта в гостях сыграет с "Лиллем", "Бордо" 17 марта примет "Ренн".

Результаты других матчей игрового дня: "Страсбур" - "Лион" - 2:2; "Амьен" - "Ним" - 2:1; "Дижон" - "Реймс" - 1:1.