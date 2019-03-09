Головин: "Монако" заслуживал победы над "Бордо" в матче чемпионата Франции

МОНАКО, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако" упустил победу в матче с "Бордо" в чемпионате Франции, команда играла лучше. Такое мнение журналистам после игры высказал российский полузащитник монегасков Александр Головин.

В субботу "Монако" сыграл вничью с "Бордо" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Франции. Головин появился на поле в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 79-й минуте.

"Мне кажется, что мы играли лучше и заслужили победу. Но тренер сказал, чтобы не вешали нос, - сказал Головин. - Конечно, мы хотели победить, мы прогрессируем, уже не думаем о том времени, когда не могли никак победить. Сейчас хотим большего и расстроены ничьей".

Головин также выразил сомнения по поводу некоторых решений, принятых судьей после обращения к системе видеопомощи арбитрам (VAR). "К VAR я отношусь неоднозначно. Она тоже ошибается, я видел", - сказал он.

"Монако" не проигрывает в чемпионате Франции на протяжении шести матчей (три победы, три ничьи). В турнирной таблице клуб занимает 17-е место.