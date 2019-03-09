{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конькобежка Шихова заняла четвертое место на дистанции 1000 м на заключительном этапе КМ

Победу на этапе и в общем зачете одержала американка Бриттани Боу

ТАСС, 10 марта. Россиянка Екатерина Шихова стала четвертой на дистанции 1000 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

На эту тему

Победу на дистанции с мировым рекордом одержала американка Бриттани Боу (1.11,610), второй стала японка Михо Такаги (+1,10), третьей - ее соотечественница Нао Кодайра (+0,16). Отставание Шиховой составило 0,85 секунды. Ольга Фаткулина заняла пятое место (+1,37), Дарья Качанова - 10-е (+2,58).

В зачете Кубка мира сезона-2018/19 на дистанции 1000 м победу одержала Боу (397 очков), второй стала Такаги (310), третьей - Кодайра (298). Качанова заняла пятое место (256), Фаткулина - шестое (251), Шихова - седьмое (243).

НХЛ
"Сент-Луис" без Тарасенко проиграл "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Российский форвард пропустил встречу из-за травмы
Читать полностью