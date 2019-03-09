Конькобежка Шихова заняла четвертое место на дистанции 1000 м на заключительном этапе КМ

ТАСС, 10 марта. Россиянка Екатерина Шихова стала четвертой на дистанции 1000 м на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Победу на дистанции с мировым рекордом одержала американка Бриттани Боу (1.11,610), второй стала японка Михо Такаги (+1,10), третьей - ее соотечественница Нао Кодайра (+0,16). Отставание Шиховой составило 0,85 секунды. Ольга Фаткулина заняла пятое место (+1,37), Дарья Качанова - 10-е (+2,58).

В зачете Кубка мира сезона-2018/19 на дистанции 1000 м победу одержала Боу (397 очков), второй стала Такаги (310), третьей - Кодайра (298). Качанова заняла пятое место (256), Фаткулина - шестое (251), Шихова - седьмое (243).