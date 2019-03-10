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НХЛ

Хоккеист "Тампы" Никита Кучеров побил клубный рекорд результативности за сезон

В матче против "Детройта" он набрал 109-е очко в текущем регулярном чемпионате НХЛ
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 10 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал 109-е очко в текущем регулярном чемпионате и побил клубный рекорд результативности за один сезон, принадлежавший канадцу Венсану Лекавалье (сезон-2006/07).

В домашнем матче против "Детройта" Кучеров забросил шайбу, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

25-летний Кучеров с 109 очками (32 шайбы + 77 передач) лидирует в списке бомбардиров сезона. У ближайшего преследователя, американца Патрика Кейна из "Чикаго", 96 очков.

 

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