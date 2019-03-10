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НХЛ

Три очка Наместникова позволили "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2
Владислав Наместников AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Владислав Наместников
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 10 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 

В составе победителей шайбы забросили Райан Строум (39-я, 60-я минуты), Либор Гайек (42) и Владислав Наместников (54). У гостей отличились Деймон Сиверсон (17) и Блейк Коулман (20). 

Помимо гола, на счету 26-летнего Наместникова две передачи в матче. Он провел на льду 20 минут 26 секунд с показателем полезности +2. Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич и защитник "Нью-Джерси" Егор Яковлев очков не набрали.

"Рейнджерс" прервали серию из шести поражений в чемпионате, команда занимает 13-е место в Восточной конференции. "Нью-Джерси" проиграл в шестой раз подряд и идет 14-м на Востоке.

Также в воскресенье "Филадельфия" на выезде обыграла "Айлендерс" со счетом 5:2, защитник "Флайерз" Иван Проворов сделал результативную передачу. "Питтсбург" в гостях уступил "Коламбусу" - 1:4, нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился передачей. Защитник "Торонто" Никита Зайцев также набрал балл за результативность, сделав передачу в победном матче против "Эдмонтона" (3:2). 

"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой", забросив победную шайбу на последней минуте третьего периода.

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