Экипаж Андрианова занял четвертое место на ЧМ по бобслею и скелетону в Канаде

ТАСС, 10 марта. Российский экипаж Максима Андрианова с разгоняющими Русланом Самитовым, Алексеем Зайцевым и Василием Кондратенко занял четвертое место в соревнованиях четверок на чемпионате мира по бобслею и скелетону. Турнир завершился в канадском Уистлере.

Победил немецкий экипаж Франческо Фридриха, по сумме четырех попыток показавший результат 3 минуты 21,33 секунды. Второе место занял латвийский экипаж Оскарса Киберманиса (отставание 0,29 секунды), третий результат у канадской четверки Джастина Криппса (+0,45).

Четверка Андрианова отстала от победителей на 0,76 секунды. Экипаж Александра Бредихина (+2,12) показал 12-й результат.

Сборная России завоевала на чемпионате мира одну медаль: в мужском скелетоне второе место занял Никита Трегубов. Больше всех медалей на турнире на счету немецкой сборной - 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Спортсмены сборной Германии не смогли одержать победу лишь в одном виде программы на турнире в Канаде.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону проходил с 1 по 9 марта. В 2020 году соревнования примет немецкий Альтенберг.