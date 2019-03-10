Шайба Радулова не спасла "Даллас" от поражения в матче НХЛ с "Чикаго"

ТАСС, 10 марта. "Даллас" дома уступил "Чикаго" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайбу забросил Александр Радулов (7-я минута). У "Чикаго" отличились Давид Кампф (6) и Алекс Дебринкэт (20).

Радулов провел на льду 22 минуты 33 секунды, нанес три броска и завершил матч с показателем полезности +1. В текущем сезоне на его счету 55 очков (21 гол + 34 передачи). Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 37 из 39 бросков по воротам.

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не отметился результативными действиями за 15 минут 28 секунд на площадке.

"Даллас" занимает седьмое место в таблице Западной конференции, "Чикаго" - 12-е.

В другом матче дня "Аризона" на своем льду обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 4:2, российский нападающий гостей Илья Ковальчук очков не набрал. "Нэшвилл" дома уступил "Каролине" - 3:5.