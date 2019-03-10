Мужская сборная Норвегии по керлингу завоевала золото Универсиады, обыграв канадцев

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 6:5 победила команду Канады в финале мужского турнира по керлингу на Универсиаде в Красноярске.
Бронза досталась спортсменам из Великобритании, которые в матче за третье место обыграли команду Швейцарии - 10:5.
Российская команда заняла девятое место на групповой стадии, одержав три победы в девяти матчах, и не смогла квалифицироваться в плей-офф.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).
Позднее в воскресенье состоится женский финал между командами Швеции и Южной Кореи, а также матч за третье место, в котором российская команда встретится со сборной Великобритании.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|31
|31
|25
|87
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|1
|0
|4
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|9
|Норвегия
|1
|2
|2
|5
|10
|Китай
|1
|2
|1
|4
|11
|Чехия
|1
|2
|0
|3
|12
|Канада
|1
|1
|1
|3
|12
|Германия
|1
|1
|1
|3
|12
|Италия
|1
|1
|1
|3
|15
|Польша
|1
|1
|0
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1