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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Мужская сборная Норвегии по керлингу завоевала золото Универсиады, обыграв канадцев

Бронза досталась спортсменам из Великобритании, которые в матче за третье место обыграли команду Швейцарии

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 6:5 победила команду Канады в финале мужского турнира по керлингу на Универсиаде в Красноярске.

Бронза досталась спортсменам из Великобритании, которые в матче за третье место обыграли команду Швейцарии - 10:5.

Российская команда заняла девятое место на групповой стадии, одержав три победы в девяти матчах, и не смогла квалифицироваться в плей-офф.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Позднее в воскресенье состоится женский финал между командами Швеции и Южной Кореи, а также матч за третье место, в котором российская команда встретится со сборной Великобритании.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия31312587
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Австрия3104
5Франция24511
6Финляндия22610
7Швейцария2237
8Белоруссия2002
9Норвегия1225
10Китай1214
11Чехия1203
12Канада1113
12Германия1113
12Италия1113
15Польша1102
16Швеция1023
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011
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