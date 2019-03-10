Мужская сборная Норвегии по керлингу завоевала золото Универсиады, обыграв канадцев

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная Норвегии со счетом 6:5 победила команду Канады в финале мужского турнира по керлингу на Универсиаде в Красноярске.

Бронза досталась спортсменам из Великобритании, которые в матче за третье место обыграли команду Швейцарии - 10:5.

Российская команда заняла девятое место на групповой стадии, одержав три победы в девяти матчах, и не смогла квалифицироваться в плей-офф.

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Позднее в воскресенье состоится женский финал между командами Швеции и Южной Кореи, а также матч за третье место, в котором российская команда встретится со сборной Великобритании.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.