Горнолыжница Ткаченко завоевала золото в слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко заняла первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Второй стала австрийка Дениз Дингследер, третье место заняла еще одна россиянка Анастасия Горностаева.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|32
|31
|26
|89
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Норвегия
|2
|2
|2
|6
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|12
|Канада
|1
|1
|1
|3
|12
|Германия
|1
|1
|1
|3
|12
|Италия
|1
|1
|1
|3
|15
|Польша
|1
|1
|0
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1