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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Горнолыжница Ткаченко завоевала золото в слаломе на Универсиаде

Второй стала австрийка Дениз Дингследер, третье место заняла еще одна россиянка Анастасия Горностаева
Екатерина Ткаченко Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Екатерина Ткаченко
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко заняла первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Второй стала австрийка Дениз Дингследер, третье место заняла еще одна россиянка Анастасия Горностаева.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32312689
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Австрия3205
5Франция24511
6Финляндия22610
7Швейцария2237
8Норвегия2226
9Белоруссия2103
10Китай1214
10Чехия1214
12Канада1113
12Германия1113
12Италия1113
15Польша1102
16Швеция1023
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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