Горнолыжница Ткаченко завоевала золото в слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко заняла первое место в слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Второй стала австрийка Дениз Дингследер, третье место заняла еще одна россиянка Анастасия Горностаева.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.