Норвежский биатлонист Ульдаль завоевал золото в масс- старте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Эспен Ульдаль стал первым в масс-старте на 15 км на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут и 18,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро у белоруса Максима Воробья (отставание 35,4 секунды; три промаха), бронзу завоевал чех Адам Вацлавик (+56,5; 4).

Россиянин Василий Томшин пришел к финишу четвертым (+1.12,2; 6), Дмитрий Иванов - пятым (1.41,9; 4), Александр Дедюхин - седьмым (+1.51,2; 4), Алексей Чулев - девятым (+2.08,7; 3), Алексей Петров - 12-м (+3.17,7; 5), Евгений Крюков - 18-м (+4.36,4; 7).

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 89 медалей - 32 золотых, 31 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Для сборной Норвегии это второе золото на Играх, также в активе команды 2 серебра и 2 бронзы.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.