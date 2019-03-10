Норвежский биатлонист Ульдаль завоевал золото в масс- старте на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Эспен Ульдаль стал первым в масс-старте на 15 км на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут и 18,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро у белоруса Максима Воробья (отставание 35,4 секунды; три промаха), бронзу завоевал чех Адам Вацлавик (+56,5; 4).
Россиянин Василий Томшин пришел к финишу четвертым (+1.12,2; 6), Дмитрий Иванов - пятым (1.41,9; 4), Александр Дедюхин - седьмым (+1.51,2; 4), Алексей Чулев - девятым (+2.08,7; 3), Алексей Петров - 12-м (+3.17,7; 5), Евгений Крюков - 18-м (+4.36,4; 7).
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 89 медалей - 32 золотых, 31 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Для сборной Норвегии это второе золото на Играх, также в активе команды 2 серебра и 2 бронзы.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|32
|31
|26
|89
|2
|Южная Корея
|6
|3
|4
|13
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|5
|Франция
|2
|4
|5
|11
|6
|Финляндия
|2
|2
|6
|10
|7
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|8
|Норвегия
|2
|2
|2
|6
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Китай
|1
|2
|1
|4
|10
|Чехия
|1
|2
|1
|4
|12
|Канада
|1
|1
|1
|3
|12
|Германия
|1
|1
|1
|3
|12
|Италия
|1
|1
|1
|3
|15
|Польша
|1
|1
|0
|2
|16
|Швеция
|1
|0
|2
|3
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1