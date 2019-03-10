{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Норвежский биатлонист Ульдаль завоевал золото в масс- старте на Универсиаде

Серебро у белоруса Максима Воробья, бронзу выиграл чех Адам Вацлавик

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Эспен Ульдаль стал первым в масс-старте на 15 км на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 40 минут и 18,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро у белоруса Максима Воробья (отставание 35,4 секунды; три промаха), бронзу завоевал чех Адам Вацлавик (+56,5; 4).

Россиянин Василий Томшин пришел к финишу четвертым (+1.12,2; 6), Дмитрий Иванов - пятым (1.41,9; 4), Александр Дедюхин - седьмым (+1.51,2; 4), Алексей Чулев - девятым (+2.08,7; 3), Алексей Петров - 12-м (+3.17,7; 5), Евгений Крюков - 18-м (+4.36,4; 7).

В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 89 медалей - 32 золотых, 31 серебряную и 26 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-3-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3). Для сборной Норвегии это второе золото на Играх, также в активе команды 2 серебра и 2 бронзы.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия32312689
2Южная Корея63413
3Япония3339
4Австрия3205
5Франция24511
6Финляндия22610
7Швейцария2237
8Норвегия2226
9Белоруссия2103
10Китай1214
10Чехия1214
12Канада1113
12Германия1113
12Италия1113
15Польша1102
16Швеция1023
17Казахстан0336
18Грузия0011
18Великобритания0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Российский сноубордист Мамаев завоевал золото в слоупстайле на Универсиаде
Вторым стал еще один россиянин Влад Хадарин, третье место занял финн Аксель Телен
Читать полностью