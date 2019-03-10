Гости Универсиады искупались в Енисее на празднике "моржей"

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Гости Всемирной зимней Универсиады в Красноярске искупались в Енисее на празднике "моржей" в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

10 марта в клубе моржевания "Креофил" прошел праздник день моржа. Всего в Красноярске действуют шесть клубов моржевания, объединяющих порядка 500 человек.

"У нас сегодня проходит день моржа, и мы пригласили всех участников Универсиады приехать и искупаться в Енисее. Наша великая гордая река ждет людей энергичных, отчаянных и желающих познакомиться с ней поближе", - рассказал ТАСС почетный председатель клуба "Креофил" Михаил Сашко.

Среди гостей, окунувшихся в Енисее, был член делегации США на Играх Торин Кус и канадский журналист Джеймс Оана. "Я чувствую теперь настоящую Сибирь, я приехал в Красноярск и теперь получил настоящий красноярский опыт. Я американец, живущий в Швейцарии, и теперь я увидел самую настоящую зиму, какая только может быть", - рассказал журналистам после купания американец Кус. Температура наружного воздуха в Красноярске в воскресенье днем опускалась до минус двух градусов.

Также искупаться могли и простые болельщики. Игорь Мажинский приехал на Универсиаду из Новосибирска и увидел информацию о празднике в интернете и решил искупаться. "В Новосибирске купаюсь на крещение, а сегодня решил искупаться в Енисее. Тут прекрасно все организовано: река, баня, праздник (в воскресенье завершается масленичная неделя и проходят проводы зимы - прим. ТАСС)", - рассказал Мажинский.

Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта.