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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сноубордистка Костенко рада хорошему исполнению программы в слоупстайле на Универсиаде

Спортсменка выиграла золото на Играх в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Елена Костенко довольна тем, что полностью исполнила свою программу в слоупстайле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Костенко завоевала золото, второй стала россиянка Анастасия Логинова, бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой.

"Каждый спортсмен думает только о своей попытке, нет мысли - кто что сделал или не сделал из соперников. Мысль только о том, что должен сделать ты сам, есть определенная программа, и я буду ее делать в любом случае. Рада, что я исполнила те трюки, которые хотела сегодня сделать. Некоторые из них я всего второй раз делала на соревнованиях, поэтому для меня это было тяжело", - рассказала Костенко.

"Могу лучше, но на данный момент это, видимо, максимум. Не думала о том, как бороться с девочками, для меня на первом месте была борьба с самой собой", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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