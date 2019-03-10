Сноубордистка Костенко рада хорошему исполнению программы в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Елена Костенко довольна тем, что полностью исполнила свою программу в слоупстайле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Костенко завоевала золото, второй стала россиянка Анастасия Логинова, бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой.

"Каждый спортсмен думает только о своей попытке, нет мысли - кто что сделал или не сделал из соперников. Мысль только о том, что должен сделать ты сам, есть определенная программа, и я буду ее делать в любом случае. Рада, что я исполнила те трюки, которые хотела сегодня сделать. Некоторые из них я всего второй раз делала на соревнованиях, поэтому для меня это было тяжело", - рассказала Костенко.

"Могу лучше, но на данный момент это, видимо, максимум. Не думала о том, как бороться с девочками, для меня на первом месте была борьба с самой собой", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.