Сноубордист Мамаев доволен своим выступлением в слоупстайле на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Антон Мамаев доволен своим выступлением в слоупстайле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Мамаев занял первое место в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. Вторым стал еще один россиянин Владислав Хадарин, третье место занял финн Аксель Телен. Россиянин Михаил Матвеев занял четвертое место, Александр Смелов - десятое.

"Трамплины здесь маловаты для очень сложных трюков, поэтому пришлось выжать максимум, чтобы набрать скорость и улететь подальше. Хотел так сделать еще в первой попытке, но не получилось, - рассказал Мамаев. - В целом я доволен, потому что выполнил свои трюки".

"Можно занять первое место и с программой полегче, но это же не так интересно. Больше удовольствия доставляет то, что ты сделал все, что хотел, что тебе нравится. Я сегодня получил много удовольствия, тут классная атмосфера, все очень дружелюбные, никакого напряжения", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.