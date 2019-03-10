Легкоатлетка Палкина стала победительницей молодежного Кубка Европы в метании молота

ТАСС, 10 марта. Российская легкоатлетка Софья Палкина победила в метании молота на молодежном Кубке Европы. Соревнования проходят в рамках зимнего Кубка Европы по метаниям в словацком Шаморине.

20-летняя спортсменка показала результата 69,18 метра. Второе место заняла представительница Белоруссии Анастасия Маслова (68,13), бронза у норвежской легкоатлетки Беатрис Ллано (67,89).

На прошлогоднем Кубке Европы, который проходил в Лейрии (Португалия), Палкина была второй с результатом 65,97 м. В этом сезоне у россиянки есть результат 70,37 м (личный рекорд), который она показала в конце февраля на Кубке России по длинным метаниям в Адлере.