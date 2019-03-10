Сборная Норвегии завоевала бронзу мужского турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Норвегии по хоккею с мячом одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:3 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.

В составе норвежской команды голы забили Исак Йернер (7-я минута), Матиас Стенсруд (13), Эйрик Лунден (20), Йонас Тьёмслэнд (11), Эйвинд Йонсен (53). У финнов отличились Отсо Икявалко (54), Нильс Фрэмлинг (75) и Отсо Туломаки (87).

На турнир было заявлено пять команд: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые.

Финальный матч состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск. Золотые медали разыграют сборные России и Швеции.

Сборная Норвегии завоевала на Универсиаде восемь медалей - три золотые, две серебряные и три бронзовые, в общекомандном зачете команда занимает пятое место. Лидирует сборная России, завоевав 98 медалей - 34 золотых, 35 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).

Универсиада завершится 12 марта.