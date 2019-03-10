Сборная Норвегии завоевала бронзу мужского турнира по бенди на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужская сборная Норвегии по хоккею с мячом одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:3 в матче за третье место на Универсиаде в Красноярске.
В составе норвежской команды голы забили Исак Йернер (7-я минута), Матиас Стенсруд (13), Эйрик Лунден (20), Йонас Тьёмслэнд (11), Эйвинд Йонсен (53). У финнов отличились Отсо Икявалко (54), Нильс Фрэмлинг (75) и Отсо Туломаки (87).
На турнир было заявлено пять команд: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. Сборная Казахстана выбыла на стадии группового этапа. На текущей Универсиаде хоккей с мячом был включен в программу соревнований впервые.
Финальный матч состоится в воскресенье, начало - 15:00 мск. Золотые медали разыграют сборные России и Швеции.
Сборная Норвегии завоевала на Универсиаде восемь медалей - три золотые, две серебряные и три бронзовые, в общекомандном зачете команда занимает пятое место. Лидирует сборная России, завоевав 98 медалей - 34 золотых, 35 серебряных и 29 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (3-3-3).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|34
|35
|29
|98
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|3
|3
|3
|9
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|5
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|10
|Швеция
|2
|0
|2
|4
|11
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|12
|Китай
|1
|2
|1
|4
|13
|Канада
|1
|1
|1
|3
|13
|Германия
|1
|1
|1
|3
|13
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|3
|3
|6
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1