СМИ: футболист "Фиорентины" Кьеза может перейти в "Тоттенхэм" за €70 млн

ТАСС, 10 марта. Футболист итальянской "Фиорентины" Федерико Кьеза может перейти в английский "Тоттенхэм". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, покупка Кьезы является для английского клуба первостепенной задачей на трансферном рынке. Отмечается, что "Фиорентина" хочет получить от продажи 21-летнего полузащитника не менее €70 млн.

Также сообщается, что Кьезой интересуются итальянские "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Интер" и французский ПСЖ.

Кьеза является воспитанником "Фиорентины", в составе клуба он провел 101 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач, за национальную команду Италии он провел 11 матчей.

"Фиорентина" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 26 матчах 36 очков. "Тоттенхэм" идет на третьей позиции в первенстве Англии, набрав 61 очко в 30 матчах, и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 13 очков.