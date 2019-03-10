Студенческая ассоциация спорта КНР: Универсиада-2019 организована на высоком уровне

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске организована на самом высоком уровне. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Студенческой ассоциации спорта Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Айлун.

"Я очень доволен Универсиадой, она организована на самом высоком уровне", - заявил Чжан Айлун. По его словам, Игры стали отличной площадкой, на которой студенты - спортсмены из разных стран могут посоревноваться между собой, "преодолеть себя и научиться новому".

Айлун отметил, что сборная КНР представила себя на Играх с самой лучшей стороны.

"Китайские спортсмены представили себя с самой лучшей стороны. Они очень долго готовились к этому мероприятию и показали соответствующий уровень профессионализма", - рассказал чиновник.

Сборная КНР на данный момент завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали, что, по его словам, для китайской сборной, "где не так развиты зимние виды спорта, достойный результат". "Наши спортсмены показывают потенциал и через дальнейшую практику и тренировки смогут улучшить свои выступления", - подчеркнул заместитель секретаря.

Универсиада завершится 12 марта.