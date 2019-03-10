КНР рассчитывает получить право на проведение зимней Универсиады после 2022 года

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Китайская Народная Республика (КНР) рассчитывает получить право на проведение зимней Универсиады в период между 2022 и 2030 годом. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Студенческой ассоциации спорта КНР Чжан Айлун.

В Красноярске с 2 по 12 марта проходит зимняя Универсиада.

"Это в наших планах (получение права на проведение зимней Универсиады - прим. ТАСС). Китай смог получить право на проведение зимней Олимпиады в 2022 году в Пекине. Поэтому претендовать на проведение зимней Универсиады мы будем после проведения Олимпиады, скорее всего, это будет в период с 2022 по 2030 год", - сказал Айлун, добавив, что проведение зимних Студенческих игр поможет развитию зимних видов спорта в Китае и популяризирует их среди китайских студентов.

Ранее Китай получил право на проведение летней Универсиады в 2021 году в городе Чэнду.

Первая зимняя Универсиада была проведена в 1960 году в Шамони (Франции). Зимние студенческие игры проводятся раз в два года. КНР уже принимал зимнюю Универсиаду в 2009 году в Харбине. В 2021 году Игры пройдут в Люцерне (Швейцария), в 2023 году - в Лэйк-Плэсиде (США).