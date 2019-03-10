Васильева: российские керлингистки справились с нервами в игре за бронзу Универсиады

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу смогла совладать с нервами и показать свою игру в матче за третье место XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам заявила скип национальной команды Ульяна Васильева.

В воскресенье российские керлингистки обыграли команду Великобритании со счетом 12:5 и завоевали бронзовые медали Всемирных студенческих игр.

"Настрой сегодня был боевой, тем более после вчерашнего досадного проигрыша. Мы собрались командой и решили, что нечего вешать нос, надо идти только в бой, нам нужна только победа. Нам нужно было просто совладать с нервами и показать свою игру", - заявила Васильева.

"Мы находимся под большим впечатлением от всего происходящего на Универсиаде. Я надеюсь, что эти соревнования дадут толчок развитию керлинга и пониманию этого вида спорта в нашей стране. Универсиада - это грандиозный праздник для всех студентов, жаль только, что эти Игры стали последними для меня по возрасту. Но в нашей команде есть девочки, которые еще могут выступить на следующих Универсиадах", - отметила спортсменка.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.