Сноубордистка Костенко надеется, что "Сопка" станет местом тренировок сборной России

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Елена Костенко выразила надежду, что кластер "Сопка" продолжит функционировать после Всемирных студенческих игр в Красноярске и станет местом для тренировок сборной России.

"Надеемся, что "Сопка" будет функционировать дальше и станет местом для тренировок. Нужно, чтобы такая база в России была не одна, у нас большая страна, много регионов, спортсменов, им нужно где-то развиваться. Чтобы все спортсмены могли выезжать тренироваться на зарубежные трассы нужно очень большое финансирование. Но если в нашей стране появится одна, две, а лучше десять таких баз - уровень сразу вырастет", - сказала Костенко журналистам.

На трассах кластера "Сопка" проходят соревнования Универсиады по фристайлу, а также акробатическим и параллельным дисциплинам сноуборда. Костенко завоевала золотую медаль Студенческих игр в слоупстайле.

"В системе подготовки должна быть детская и юниорская сборные, которые смогут тренироваться в команде, ездить на сборы и соревнования вместе с несколькими тренерами, с доктором. На взрослом уровне в акробатических дисциплинах проще тренироваться индивидуально, но если у нас будет хорошая команда с группой специалистов, которая позволит нам прогрессировать, то почему бы и нет, не вижу ничего плохого в командных тренировках", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.