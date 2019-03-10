Керлингистка Кузьмина: Универсиада по атмосфере праздника сопоставима с Олимпиадой

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске по атмосфере праздника можно сравнить с Олимпийскими играми. Таким мнением с журналистами поделилась российская керлингистка Екатерина Кузьмина.

В воскресенье российские керлингистки обыграли команду Великобритании со счетом 12:5 и завоевали бронзовые медали Всемирных студенческих игр.

"Универсиада - это великолепный праздник, который гораздо грандиознее, чем любой чемпионат мира или Европы. Здесь прекрасная атмосфера праздника, борьбы, которая максимально приближена к Олимпийским играм", - отметила Кузьмина.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.