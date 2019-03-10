Сноубордист Мамаев: сборная России может готовиться на "Сопке" к этапам КМ и ЧМ

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду может готовиться к этапам Кубка мира и чемпионатам мира на базе кластера "Сопка" в Красноярске. Такое мнение журналистам высказал российский сноубордист Антон Мамаев.

На трассах кластера "Сопка" проходят соревнования Всемирных студенческих игр по фристайлу, а также акробатическим и параллельным дисциплинам сноуборда. Мамаев завоевал золотую медаль Универсиады в слоупстайле.

"На сегодняшний день кластер "Сопка" - единственное место в России, где можно тренироваться сноубордистам [в акробатических дисциплинах], где есть большие трамплины и прочие условия для того, чтобы развивать сноуборд на мировом уровне. Здесь можно тренироваться перед выступлениями на этапах Кубка мира, чемпионатах мира и прочих турнирах высшего уровня. Если бы сюда еще поставить безопасную подушку, то можно и не уезжать отсюда, я бы здесь просто жил. Буду очень рад, если мы сможем продолжить тут тренироваться", - сказал Мамаев.

"Тренироваться командой на профессиональном уровне в наших дисциплинах, с одной стороны, тяжело. Нужен индивидуальный подход к спортсменам. Но когда планы совпадают и получается потренироваться совместно с другими ребятами - то это всегда очень круто, достигается больший прогресс", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.