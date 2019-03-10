Власенко: российские сноубордисты довольны "Сопкой" и рассчитывают проводить там сборы

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Спортсмены сборной России по сноуборду в акробатических дисциплинах довольны кластером "Сопка" и рассчитывают проводить там сборы национальных команд. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России в акробатических дисциплинах Павел Власенко.

"Ребята довольны трассой и трамплинами, мы очень надеемся, что этот комплекс останется на будущее и появится база в России, на которой можно будет тренировать хорошие серьезные трюки. Рассчитываем, что эта база будет функционировать с ноября следующего года и здесь можно будет проводить сборы и готовить сборную, - отметил специалист. - Надеемся, что результаты этой Универсиады обратят внимание на акробатические дисциплины сноуборда".

Россияне завоевали пять медалей в слоупстайле на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Антон Мамаев занял первое место, вторым стал еще один россиянин Владислав Хадарин, третье место занял финн Аксель Телен. В женских соревнованиях лучшей стала Елена Костенко, второй стала россиянка Анастасия Логинова, бронза у еще одной представительницы России Екатерины Косовой.

"Рассчитывали на полный пьедестал и у мальчиков, и у девочек, но не совсем получилось, Миша Матвеев занял четвертое место, но финн был сильным соперником. У Влада Хадарина была самая сложная связка, первую попытку он проехал, коснувшись руками точки приземления, ему немного снизили баллы за это. Попытка Антона Мамаева была чище, за счет того, что он не коснулся руками склона, получил больше баллов, но по сложности эти две программы были сопоставимы, у Влада даже немного сложнее. Настя Логинова могла бы лучше проехать секцию джиббинга и исполнить прыжок на последнем трамплине - у нее была хорошая амплитуда, сложность трюка, но исполнение было чуть хуже, поэтому она заняла только второе место", - рассказал Власенко.

"Лена [Костенко] в целом, может быть, довольна своим сегодняшним проездом, но тот трюк на первом трамплине могла сделать чище. Она умеет его делать и на тренировках исполняет хорошо. Такую связку она действительно исполняет первый раз, это довольно сильная связка, на уровне этапов Кубка мира. Думаю, что к концу сезона она будет ее уже лучше исполнять", - добавил специалист.

Универсиада подарила трассу для хафпайпа

В соревнованиях по хафпайпу, которые прошли на Универсиаде в пятницу, золотую медаль выиграл россиянин Никита Автанеев. В женских соревнованиях россиянки остались без наград.

"На Универсиаду приехала сборная по слоупстайлу, эти ребята почти не выступают в хафпайпе, кроме Автанеева. Результатами хафпайпа мы довольны, потому что сделали все, что смогли. Никита Автанеев заслуженно завоевал золото, - сказал Власенко. - Надеемся, что результаты этой Универсиады обратят внимание на ребят и на акробатические дисциплины сноуборда".

"Очень хорошо, что на этой Универсиаде в программе был не биг-эйр, а хафпайп. Именно благодаря Студенческим играм у нас в Красноярске появился этот пайп, и мы надеемся, что он будет функционировать с ноября по март. Сейчас у нас нет такого объекта, но если он останется, то через два года в этой дисциплине у нас все будет по-другому", - добавил тренер.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.