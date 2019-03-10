"Крымтеплица" разгромила "Кызылташ" в матче чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района выиграл на выезде в Бахчисарае у "Кызылташа" со счетом 3:0 в матче 16-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи на счету Ленура Ахунова (48-я минута), Максима Приходного (77), Игоря Дудова (90).

Результаты остальных матчей тура: "Гвардеец" - "Океан" - 2:0, "ТСК-Таврия" - "Севастополь" - 0:0, "Евпатория" - "Инкомспорт" - 2:1.

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", набравшая 30 очков, далее следуют "Севастополь" (28), "Крымтеплица" (24), "Океан" (23), "Инкомспорт" (19), "Кызылташ" (19), "Евпатория" (18) и "Гвардеец" (16).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".