"Барыс" вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ, обыграв "Торпедо"

ТАСС, 10 марта. Астанинский "Барыс" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в 1/4 финала. Встреча прошла в Астане.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даррен Диц (1-я и 52-я минуты) и Мэттью Фрэттин (33). У гостей отличились Антон Волченков (17) и Дмитрий Семин (37).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Барыса".

Ранее клуб из Астаны трижды играл в седьмых матчах серий первого раунда и ни разу не побеждал. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвовало в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16). В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, одержав по одной победе, в рамках плей-офф команды встретились впервые.

В 1/4 финала "Барыс" встретится с омским "Авангардом". Первый матч пройдет 14 марта в Астане. В других матчах 1/4 финала СКА сыграет с ярославским "Локомотивом", московское "Динамо" - со столичным ЦСКА, екатеринбургский "Автомобилист" - с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Матчи ЦСКА - "Динамо" и СКА - "Локомотив" пройдут 13, 15, 17, 19 марта и, если потребуется, 21, 23 и 26 марта. Встречи "Автомобилист" - "Салават Юлаев" и "Барыс" - "Авангард" пройдут 14, 16, 18, 20 марта и, в случае необходимости, 22, 24 и 26 марта.