Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1000 м

СОФИЯ, 10 марта. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1000 м на чемпионате мира, который проходит в Софии.

Спортсмен показал результат 1 минуту 26,660 секунды. Победителем стал Лим Хё Чжун из Южной Кореи (1.26.468). Второе место занял его соотечественник Хван Дэ Хон (1.26,657).

В соревнованиях женщин на дистанции 1000 м россиянка Софья Просвирнова заняла пятое место (1.30,803). Победила представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, второе место заняла чемпионка Олимпийских игр - 2018 Чхве Мин Чжон из Южной Кореи (1.29,187), третье - канадка Ким Бутен (1.29,211).

Елистратов является победителем Олимпийских игр 2014 года в эстафете и бронзовым призером Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м. Один раз он завоевывал золото чемпионата мира, один раз серебро и трижды бронзу. На счету 28-летнего Елистратова десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Чемпионат мира в Софии завершится 10 марта.