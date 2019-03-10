Вылет "Ак Барса" и упорство "Спартака". В КХЛ завершился первый раунд плей-офф

ТАСС, 10 марта. Первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) запомнился вылетом действующего чемпиона лиги казанского "Ак Барса" и упорной борьбой московского "Спартака" против СКА из Санкт-Петербурга, который считается одним из фаворитов Кубка Гагарина. Только в одной серии для определения победителя понадобилось провести семь матчей - в противостоянии между астанинским "Барысом" и нижегородским "Торпедо".

Поставщиками сенсаций и громких результатов по итогам первого раунда стали команды Восточной конференции. Оглушительное поражение потерпел "Ак Барс", уступивший "Авангарду" в четырех матчах. Казанцы не смогли ничего противопоставить скоростному хоккею соперника, который забросил чемпиону в первых двух матчах 12 шайб (6:0, 6:3).

"Ак Барсу" не помогли и родные стены, несмотря на то, что два матча в Казани оказались более упорными, нежели в Балашихе. "Авангард" же своей победой заслуженно присвоил себе статус фаворитов плей-офф.

"Автомобилист" (Екатеринбург), ставший первым в Восточной конференции по итогам регулярного сезона, впервые в истории прошел первый раунд плей-офф КХЛ, обыграв полуфиналиста прошлого сезона "Трактор" из Челябинска со счетом 4-0.

Занявший третье место в Восточной конференции "Металлург" считался фаворитом в серии с "Салаватом Юлаевым". Однако ни приход бывшего главного тренера сборной Чехи Йозефа Яндача, ни возвращение из Национальной хоккейной лиги Николая Кулемина и Виктора Антипина магнитогорской команде не помогли. Ошибка же лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина при передаче в своей зоне в овертайме пятого матча привела к пропущенному голу. Уфимцы затем выиграли в овертайме следующего поединка со счетом 3:2 и выбили "Металлург" из плей-офф.

Украшением нынешнего Кубка Гагарина можно назвать четвертый матч в серии между "Барысом" и "Торпедо". Нижегородцы сумели на свое площадке отыграться менее чем за две минуты до конца третьего периода, уступая по ходу встречи в три шайбы, и победили в овертайме.

Навстречу столичному дерби

В Западной конференции авторами сенсации могли стать хоккеисты "Спартака". Красно-белые в концовке регулярного сезона проиграли пять матчей подряд, однако на старте плей-офф они дважды победили СКА, одержав победу в плей-офф впервые с марта 2010 года. В дальнейшем армейцы за счет более высокого класса своих игроков и успешной реализации большинства сумели победить в четырех матчах подряд и выиграть серию - 4-2.

Но москвичам нечего стыдиться перед своими болельщиками, лишь в одной встрече они проиграли с разницей более чем в одну шайбу, а в четвертой игре сумели добиться овертайма. По ходу серии "Спартак" потерял одного из основных нападающих Каспарса Даугавиньша, который в третьем матче получил повреждение легкого.

С таким же счетом, как и в серии СКА и "Спартака", свои победы одержали "Локомотив" (Ярославль) над "Сочи", а московское "Динамо" - над "Йокеритом" (Хельсинки). При этом сочинская команда показала пока лучший результат в истории, впервые одержав в плей-офф две победы. Только ЦСКА не оставил шансов подмосковному "Витязю", выиграв все четыре матча в серии с общим счетом 16:4 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

Во втором раунде Кубка Гагарина на Западе между собой сыграют ЦСКА и "Динамо", СКА и "Локомотив" (матчи пройдут 13, 15, 17, 19, если потребуется 21, 23 и 25 марта). На Востоке встретятся "Автомобилист" и "Салават Юлаев", а также "Барыс" и "Авангард" (14, 16, 18, 20, если потребуется 22, 24 и 26 марта).