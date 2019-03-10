Российские хоккеистки сыграют с командой Канады в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 10:0 и вышла в финал Универсиады, которая проходит в Красноярске. Встреча прошла на "Арене-Север".

Шайбы забросили Анастасия Чистякова (6-я минута), Валерия Павлова (7, 12 и 20), Елена Дергачева (31), Фануза Кадирова (37 и 56), Анна Тимофеева (41), Мария Баталова (48) и Ландыш Фаляхова (57).

В другом полуфинальном матче команда Канады победила сборную Японии (5:1). Таким образом, в финале Универсиады российские хоккеистки встретятся с канадками. Матч за золотые медали Студенческих игр пройдет 11 марта, начало - 15:30 мск. Бронзовые медали разыграют команды Японии и США, матч за третье место также пройдет 11 марта (начало - 12:00 мск).

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимали участие шесть сборных, по итогам кругового турнира четыре команды вышли в плей-офф.

Универсиада завершится 12 марта.