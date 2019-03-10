Сборная России завоевала 16 наград в восьмой медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после восьмого медального дня Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых медалей.
В воскресенье было разыграно 12 комплектов наград, в активе российских спортсменов пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.
Золото завоевали сноубордисты Антон Мамаев и Елена Костенко (оба - слоупстайл), биатлонистка Екатерина Мошкова (масс-старт), горнолыжница Екатерина Ткаченко (слалом), еще одну золотую награду завоевала мужская сборная России по бенди, обыгравшая в финале команду Швеции (6:1).
Серебро в активе Сергея Горланова и Марины Вяткиной в спортивном ориентировании на средней дистанции, сноубордистов Анастасии Логиновой и Влада Хадарина (слоупстайл) и биатлонистки Елизаветы Каплиной (масс-старт).
Бронзовыми призерами стали женская сборная России по керлингу, фристайлистка Елизавета Безгодова (парный могул), горнолыжница Анастасия Горностаева (слалом), биатлонистка Елена Чиркова (масс-старт), сноубордистка Екатерина Косовая (слоупстайл) и Владислав Киселев в спортивном ориентировании на средней дистанции.
Кроме того, женская сборная России по хоккею разгромила в полуфинале команду США со счетом 10:0 и вышла в финал Универсиады, где в понедельник сразится с командой Канады (начало - 15:30 мск). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 14 медалей (6-4-4). На третьей строчке команда Японии (4-4-3). Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|35
|35
|30
|100
|2
|Южная Корея
|6
|4
|4
|14
|3
|Япония
|4
|4
|3
|11
|4
|Финляндия
|3
|2
|7
|12
|5
|Норвегия
|3
|2
|3
|8
|6
|Австрия
|3
|2
|0
|5
|7
|Франция
|2
|4
|5
|11
|8
|Швейцария
|2
|2
|3
|7
|9
|Швеция
|2
|1
|2
|5
|10
|Германия
|2
|1
|1
|4
|11
|Белоруссия
|2
|1
|0
|3
|12
|Чехия
|1
|2
|2
|5
|13
|Китай
|1
|2
|1
|4
|14
|Канада
|1
|1
|1
|3
|14
|Италия
|1
|1
|1
|3
|16
|Польша
|1
|1
|0
|2
|17
|Казахстан
|0
|4
|3
|7
|18
|Грузия
|0
|0
|1
|1
|18
|Великобритания
|0
|0
|1
|1