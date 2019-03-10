Сборная России завоевала 16 наград в восьмой медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачете после восьмого медального дня Всемирных студенческих игр 2019 года, которые проходят в Красноярске. В активе россиян 35 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых медалей.

В воскресенье было разыграно 12 комплектов наград, в активе российских спортсменов пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Золото завоевали сноубордисты Антон Мамаев и Елена Костенко (оба - слоупстайл), биатлонистка Екатерина Мошкова (масс-старт), горнолыжница Екатерина Ткаченко (слалом), еще одну золотую награду завоевала мужская сборная России по бенди, обыгравшая в финале команду Швеции (6:1).

Серебро в активе Сергея Горланова и Марины Вяткиной в спортивном ориентировании на средней дистанции, сноубордистов Анастасии Логиновой и Влада Хадарина (слоупстайл) и биатлонистки Елизаветы Каплиной (масс-старт).

Бронзовыми призерами стали женская сборная России по керлингу, фристайлистка Елизавета Безгодова (парный могул), горнолыжница Анастасия Горностаева (слалом), биатлонистка Елена Чиркова (масс-старт), сноубордистка Екатерина Косовая (слоупстайл) и Владислав Киселев в спортивном ориентировании на средней дистанции.

Кроме того, женская сборная России по хоккею разгромила в полуфинале команду США со счетом 10:0 и вышла в финал Универсиады, где в понедельник сразится с командой Канады (начало - 15:30 мск). Второе место в общекомандном зачете занимает сборная Южной Кореи, имеющая в активе 14 медалей (6-4-4). На третьей строчке команда Японии (4-4-3). Универсиада завершится 12 марта.