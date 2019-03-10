Петр Ян обвинил в симуляции бразильца, отказавшегося продолжать бой с Павлом Гордеевым

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Петр Ян обвинил в симуляции бразильца Годофредо Кастро, который отказался продолжить бой с россиянином Павлом Гордеевым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

Поединок между Гордеевым и Кастро состоялся 9 марта в Екатеринбурге. Во втором раунде Кастро, получив удар в пах, попросил приостановить поединок и провел пять минут лежа на полу. В октагон был приглашен врач, однако бразилец показал, что не сможет продолжить поединок, Гордеев также подошел к сопернику и попросил продолжить бой, но получил отказ.

"Я считаю, что бразилец симулировал, удар был не настолько сильным, чтобы отказаться от продолжения поединка. Да, можно сделать замечание, но не так же симулировать, бразилец изначально после удара нормально стоял на ногах, просто показал, что ему ударили в пах, потом лег и не вставал. Это не дело. Таких вообще надо бесплатно отправлять домой, очень хитро поступил Кастро", - сказал Ян.

На счету 25-летнего Гордеева 13 побед (6 досрочно) и одно поражение. 26-летний Ян занимает восьмое место в рейтинге UFC. Всего на его счету 12 побед (5 досрочно) и одно поражение.