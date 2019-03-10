Российский конькобежец Юсков выиграл Кубок мира на дистанции 1500 м

ТАСС, 10 марта. Российский конькобежец Денис Юсков стал обладателем Кубка мира на дистанции 1500 м. На заключительном в сезоне этапе в Солт-Лейк-Сити спортсмен занял третье место с результатом 1 минута 41,499 секунды.

Победу на этапе с мировым рекордом одержал представитель Нидерландов Кьелд Нёйс (1.40,176). Предыдущий рекорд принадлежал Юскову (1.41,02). Второе место занял соотечественник Нёйса Томас Крол (1.40,541).

По сумме этапов Юсков набрал 319 очков. Второе место в зачете Кубка мира занял южнокореец Ким Мин Сок (279), третье - Нёйс (274).

29-летний Юсков является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров и двукратным чемпионом Европы (1500 и 1000 м). Победа в зачете Кубка мира в данной дисциплине стала для Юскова третьей в карьере, ранее он выигрывал малый Хрустальный глобус на 1500 м в 2016 и 2018 годах.