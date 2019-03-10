Сборная России стала победила в командном зачете ЧМ по ледолазанию в Кирове

КИРОВ, 10 марта. /ТАСС/. Сборная России завоевала первое место в командном зачете на чемпионате мира по ледолазанию в Кирове, который прошел с 8 по 10 марта. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства Кировской области.

"За звание лучших 78 спортсменов из 21 страны мира боролись в течение трех дней. По итогам напряженных состязаний титул чемпиона мира в командном зачете достался сборной России. Серебро завоевали спортсмены из Ирана. Команда Южной Кореи стала третьей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в дисциплине "скорость" среди женщин первое место заняла Мария Толоконина, второе - Наталья Савицкая, третье - Валерия Богдан, все спортсменки представляют российскую сборную. Среди мужчин также все призовые места завоевали россияне, лучшим стал Владислав Юрлов, второе место занял Антон Сухарев, третье - Антон Немов.

В дисциплине "трудность" среди мужчин лучшими вновь оказались российские спортсмены, первое место у Николая Кузовлева, второе - у Максима Томилова, третье - у Алексея Маршалова. Среди женщин первое место в дисциплине "трудность" заняла спортсменка из Южной Кореи Шин Вун Сен, второе и третье места - россиянки Мария Толоконина и Марьям Филиппова.

Как рассказал ТАСС председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин, в Кирове с 1998 года ежегодно проводятся чемпионаты и первенства России по ледолазанию, чемпионаты мира по ледолазанию проходили в Кирове в 2003 и 2011 годах, а в 2018 году прошел финал Кубка мира.

По словам Шабалина, ледолазание - молодой вид спорта, первые соревнования по преодолению альпинистами ледового рельефа были проведены в СССР в 80-е годы прошлого столетия, поэтому родиной спортивного ледолазания Международная федерация альпинизма и скалолазания (UIAA) считает Россию. В настоящее время Россия и Южная Корея активно выступают за включение ледолазания в программу зимних Олимпийских игр.