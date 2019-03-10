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Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда в двух сетах

ТАСС, 10 марта. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:0 в пользу 23-летнего россиянина. Его следующим соперником станет серб Филип Краинович.

Медведев является победителем четырех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 15-е место.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта.

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