Переезда не состоялось. "Динамо" снова не удалось обыграть "Спартак" в Химках в матче РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл столичное "Динамо" со счетом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" в присутствии 14 674 зрителей.

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Старейшее дерби страны между "Динамо" и "Спартаком" было центральным матчем тура. Игра должна была стать первой для "Динамо" на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

Тренеры обеих команд внесли несколько изменений в стартовые составы по сравнению с предыдущими играми. У "Спартака" сыграли Роман Зобнин, Илья Кутепов и Софьян Ханни, заменившие Дениса Глушакова, Сальваторе Боккетти и Луиса Адриано соответственно, которые играли в стартовом составе в ответном матче 1/4 финала Олимп - Кубка России против "Урала". У "Динамо" с первых минут сыграли Роман Евгеньев, Самба Соу, Константин Рауш и Тони Шунич.

Несостоявшийся переезд и протест болельщиков

В начале марта комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении встречи 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного состояния газона. После этого в "Динамо" приняли решение провести матч на "Арене-Химки", где команда принимала домашние матчи с 2009 года. Намеченная церемония открытия арены была перенесена на неопределенный срок.

Болельщики "Динамо", которые ждали переезда на родной стадион, устроили акцию протеста, показав свое отношение к переносу открытия арены. Фанатский сектор "Динамо" провел в тишине первые десять минут матча, не поддерживая команду, а на 11-й минуте начали скандировать: "Мы хотим домой на "Динамо". Кроме того, болельщики отказались от использования визуальной поддержки. Также в рамках протеста фанаты вывесили на секторе баннер с надписью "10 лет тишины - 10 лет ожиданий".

При поддержке своих болельщиков футболисты "Спартака" активно начали матч и владели инициативой, что привело к логичному голу на 16-й минуте. Джикия пробил мяч точно в угол ворот после розыгрыша штрафного удара. Капитан и голкипер "Динамо" Антон Шунин отметил, что не винит партнеров по команде в пропущенном голе.

"В моменте с пропущенным мячом игроки "Спартака" разыграли мяч в сторону, за стенку, как раз туда, где игрок не защищает угол ворот, Джикия закрутил мяч в угол. Непростой момент, в этой ситуации они хорошо разыграли, получилось пробить в угол точно. Не думаю, что это чья-то ошибка", - сказал Шунин.

Футболисты "Динамо" допускали большое количество ошибок и не могли создать опасные моменты у ворот соперника. Ход игры переломился во втором тайме, когда "Динамо" перехватило инициативу, все чаще оказываясь у ворот "Спартака". Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча отметил разницу первого и второго таймов.

"В первом тайме мы сыграли не так, как планировали, "Спартак" переиграл нас и создавал моменты. Во втором тайме действовали так, как договаривались до игры. Если бы с самого начала играли так, как во втором тайме, думаю, что результат был бы другим", - сказал Хохлов.

"Спартак" рад победе

С момента переезда на "Арену-Химки" в 2009 году динамовцы ни разу не обыгрывали "Спартак" в домашних матчах. "Спартак" одержал гостевую победу над "Динамо" впервые с 25 октября 2015 года, тогда встреча на "Арене-Химки" завершилась со счетом 3:2. Всего команды провели между собой 57 матчей, "Спартак" одержал 29-ю победу, на счету "Динамо" 11 побед, еще 17 встреч завершились вничью.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов остался доволен результатом. "Мы испытываем радость от победы, давно не выигрывали. В первом тайме мы играли хорошо, создали достаточно много моментов. Во втором тайме "Динамо" перехватило инициативу. Во-первых, это психология, а во-вторых, мы играли на Кубок, некоторым ребятам было недостаточно времени, чтобы восстановиться", - отметил Кононов.

Следующий матч пропустит полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, который на 56-й минуте встречи получил желтую карточку, ставшей для него четвертой. Футболист отметил, что сложно играть в таком плотном графике.

"Мы рады победе, в первом тайме были чуть посвежее, во втором было больше ошибок, присутствовала усталость, но удержали победу. Очень тяжело играть несколько игр за такой короткий промежуток времени, действовали на характере, выжимали из себя все, что могли", - отметил Гулиев.

После матча член попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Сергей Степашин отметил игру команды во втором тайме, но раскритиковал состав футболистов. "Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера - тренер хороший", - сказал Степашин.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка после 19 матчей. "Динамо" идет десятым, набрав 23 очка. В следующем матче 17 марта "Спартак" на домашнем поле встретится с санкт-петербургским "Зенитом", а "Динамо" днем ранее на выезде сыграет с "Оренбургом".