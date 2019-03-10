Кравцов: ЧМ на отдельных дистанциях стал кульминацией сезона для российских конькобежцев

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кульминацией сезона для сборной России по конькобежному спорту стал чемпионат мира на отдельных дистанциях, прошедший в начале февраля в немецком Инцелле. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В ночь на понедельник финалом Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) завершился сезон для конькобежцев. Сборная России на чемпионате мира в Инцелле завоевала 11 медалей: одну золотую и 10 бронзовых. Чемпионом мира в забеге на 500 м стал Руслан Мурашов.

"В сезоне кульминацией был чемпионат мира в Инцелле. Хотя там у нас была всего лишь одна золотая медаль, мы выглядели конкурентоспособными в 10 дисциплинах, мы поднимались на подиум, было много четвертых мест. Это говорит о том, что результаты очень плотные и есть над чем поработать. В ближайшие годы у нас есть шанс продвинуться дальше", - сказал Кравцов.

Павел Кулижников, не сумев занять призовое место на чемпионате мира на отдельных дистанциях, выиграл золотую медаль на мировом первенстве в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. "Павел смог себя преодолеть после неудачного выступления в Инцелле, в третий раз став чемпионом мира в спринтерском многоборье", - отметил Кравцов.

В финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Кулижников в ночь на субботу обновил мировой рекорд на дистанции 500 м, а в ночь на воскресенье выиграл зачет Кубка мира в дисциплине, в то время как Денис Юсков стал обладателем Кубка мира на дистанции 1500 м. "Вчера Павел реально потряс своим выступлением, когда он установил новый мировой рекорд. Было тревожно, что Павел стартовал по большой дорожке, но он продемонстрировал невероятный бег, новый рекорд за себя говорит. Денис был практически недосягаем в финале Кубка мира, здесь он уступил, но в следующем сезоне он постарается вернуть себе мировой рекорд", - подчеркнул Кравцов.

Глава Союза конькобежцев России отметил хорошее выступление остальных россиян в Солт-Лейк-Сити. "Хорошее представительство среди 12 сильнейших конькобежцев мира. Все наши спортсмены обновили национальные рекорды, очень хорошо выступили наши девочки - Ангелина [Голикова], Ольга [Фаткулина] дважды побили рекорд России. Катя Шихова тоже пробежала очень хорошо "тысячу" и "полуторку", - сказал Кравцов.