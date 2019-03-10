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Конькобежец Захаров занял третье место в зачете масс-стартов Кубка мира

В женском зачете лучшая из россиянок, Елизавета Казелина, заняла 13-е место

ТАСС, 11 марта. Российский конькобежец Руслан Захаров занял третье место в Кубке мира в зачете масс-стартов. В финале Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) спортсмен стал восьмым в этой дисциплине.

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Победу в зачете одержал южнокореец Ом Чхон Хо (535 очков), вторым стал бельгиец Барт Свингс (502). В активе 31-летнего Захарова 434 очка.

Захаров является олимпийским чемпионом Сочи в эстафете. Также в его активе бронза прошлогоднего чемпионата Европы в масс-старте.

В женском зачете масс-стартов победу одержала южнокорейская конькобежка Ким Бо Рым (478), второй стала представительница Нидерландов Ирен Схаутен (456), третьей - итальянка Франческа Лоллобриджида (414). Лучшая из россиянок в данной дисциплине, Елизавета Казелина, заняла 13-е место (249).

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