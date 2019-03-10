"Флорида" разгромила "Детройт" в матче НХЛ, Дадонов сделал результативную передачу

ТАСС, 11 марта. "Флорида" обыграла "Детройт" со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Браун (7-я минута), Джейми Макгинн (10), Фрэнк Ватрано (29), Джонатан Юбердо (42), Драйден Хант (43) и Александр Барков (48). У гостей отличился Томас Ванек (33).

25-летний защитник Браун и 23-летний форвард Хант забросили свои первые шайбы в карьере в НХЛ.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов провел на льду 15 минут 50 секунд, записал на свой счет результативную передачу, нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема. Всего на счету 29-летнего форварда 54 очка (22 шайбы + 32 передачи) в 69 матчах текущего сезона.

В таблице Восточной конференции "Флорида" идет на 11-м месте, "Детройт" - на 15-м.