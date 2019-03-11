Хачанов сыграет с Рублевым в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 11 марта. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Фелисиано Лопеса во втором раунде турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина, посеянного на турнире под 12-м номером. Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублев, ранее в понедельник победивший в трех сетах представителя Нидерландов Робина Хасе.

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Действующим победителем является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.