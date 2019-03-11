"Бостон" впервые за 20 матчей не сумел набрать очки в НХЛ

В составе победителей отличились Ник Бьюгстад (2-я минута), Джаред Макканн (14, 60), Джейк Генцел (37). У проигравших шайбы забросили Давид Крейчи (25) и Джон Мур (59).

"Бостон" прервал серию из 19 матчей, когда команда набирала минимум одно очко. Серия началась 30 января и включила в себя 15 побед и четыре поражения в овертайме. Это вторая по продолжительности подобная серия в истории "Бостона", рекордная - в 23 матча - была зафиксирована в сезоне-1940/41.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин очков не набрал.

В другом матче "Вашингтон" дома обыграл "Виннипег" со счетом 3:1, одержав седьмую победу подряд. Российский защитник столичной команды Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали.

В турнирной таблице Восточной конференции "Бостон" занимает второе место (93 очка), "Вашингтон" - четвертое (89), "Питтсбург" - шестое (83). "Виннипег" (84) идет третьим на Западе.